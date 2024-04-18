Рыбакина с трудом обыграла Кудерметову в 1/8 финала турнира WTA в Штутгарте

Рыбакина с трудом обыграла Кудерметову на крупном турнире в Штутгарте

Россиянка уступила чемпионке Уимблдона в трех сетах, причем во второй партии отдала сопернице только один гейм. Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в упорном матче второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с призовым фондом более $800 тыс.

Кудерметова, 19-я ракетка мира, уступила со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 4:6. Матч продолжался 2,5 часа.

В четвертьфинале Рыбакина (4-я в рейтинге) сыграет с итальянкой Джасмин Паолини или туниской Онс Жабер.

В этом сезоне лучшим результатом Кудерметовой был четвертьфинал турнира WTA-500 в американском Чарльстоне.

Рыбакина в этом сезоне выиграла турниры в австралийском Брисбене и Абу-Дали и дошла до финалов турниров WTA-1000 в Дохе и Майами (США).