Рыбакина с трудом обыграла Кудерметову на крупном турнире в Штутгарте
Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в упорном матче второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) с призовым фондом более $800 тыс.
Кудерметова, 19-я ракетка мира, уступила со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 4:6. Матч продолжался 2,5 часа.
В четвертьфинале Рыбакина (4-я в рейтинге) сыграет с итальянкой Джасмин Паолини или туниской Онс Жабер.
В этом сезоне лучшим результатом Кудерметовой был четвертьфинал турнира WTA-500 в американском Чарльстоне.
Рыбакина в этом сезоне выиграла турниры в австралийском Брисбене и Абу-Дали и дошла до финалов турниров WTA-1000 в Дохе и Майами (США).
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