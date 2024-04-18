УЕФА оштрафовал «Барселону» за расистское поведение фанатов в матче с ПСЖ
«Барселону» оштрафовали в общей сложности на €32 тыс. за поведение болельщиков в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте УЕФА.
Игра прошла 10 апреля в Париже и завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2.
«Барселона» заплатит €25 тыс. за расистское поведение фанатов, €2 тыс. за пиротехнику и €5 тыс. за ущерб стадиону ПСЖ.
Испанскому клубу также запретили продавать билеты своим болельщикам на один выездной матч в еврокубках, но эта санкция приостановлена с испытательным сроком на один год.
В ответном матче 16 апреля «Барселона» разгромно уступила парижанам со счетом 1:4 и вылетела из турнира, упустив шансы квалифицироваться на клубный чемпионат мира в следующем году.
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