Ларионов заявил об избавлении «Торпедо» от «токсичных людей»

«Торпедо» проиграло в первом раунде плей-офф СКА. В команде, по словам Ларионова, оценили сезон на тройку, но в ней теперь остались только те, у кого «внутри горит огонь»

Игорь Ларионов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что в команде в целом на тройку оценивают результаты прошедшего сезона КХЛ, но при этом атмосфера в коллективе стала лучше. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«По ходу сезона мы убрали токсичных людей из команды. Может, чуть позже, чем следовало, но мы это сделали. Всегда внутри горит огонь, который очень сложно погасить. Если он гаснет, нужно заканчивать с этой профессией. Это очень важно, чтобы у каждого игрока внутри была мечта», — сказал Ларионов.

По его словам, он провел опрос среди игроков о том, что не получилось и что следовало сделать. «Общая оценка за сезон получилась где‑то около тройки. Это говорит о том, что ребята недовольны сезоном, недовольны своими достижениями», — отметил тренер.

«Торпедо» заняло седьмое место в Западной конференции в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф проиграло петербургскому СКА в пяти матчах.

Перед плей-офф «Торпедо» вывело из состава защитника Антона Сизова (Ларионов говорил, что тот «перешел черту») и форварда Алексея Кручинина («Спорт-Экспресс» писал, что тот договорился об уходе в другой клуб с нового сезона).