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В Греции умер участник забега по «Дороге олимпийского перемирия»

В Греции умер 61-летний участник забега по «Дороге олимпийского перемирия»
Мужчине стало плохо в концовке 50-километрового маршрута. Организаторы предлагали подвезти его на машине, но он решил продолжить бежать «на свой страх и риск», потерял сознание, а врачи не смогли его спасти
Древняя Олимпия
Древняя Олимпия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Участник 50-километрового забега «Дорога олимпийского перемирия» умер недалеко от Древней Олимпии, где во вторник зажгут огонь для Игр в Париже, сообщает EPT.

Петрос Каркабулиас потерял сознание в концовке маршрута, сопровождавший забег врач и волонтеры Красного Креста начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Скорая помощь приехала в течение нескольких минут, мужчину отвезли в больницу расположенной рядом Археи-Олимбии, но он умер.

Глава «Содружества Олимпии» София Хинциу сообщила Iilialive.gr, что это первый случай смерти за девять лет проведения забега, который не является конкурентной гонкой.

По ее словам, 61-летнему Каркабулиасу, когда он отстал от основной группы, предлагали преодолеть остаток маршрута на машине, но он заявил, что «продолжит на свой страх и риск».

Маршрут забега пролегал от Илиды на северо-западе Пелопоннеса до Олимпии.

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Во вторник в Древней Олимпии зажгут олимпийский огонь для Игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. В понедельник успешно прошла генеральная репетиция зажжения огня, сообщило Reuters.

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