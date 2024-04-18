Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов

Последним участником 1/2 финала Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», победивший «Манчестер Сити»

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Мадридский «Реал», победивший в серии пенальти «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, стал последним участником полуфинала турнира.

В 1/2 финала «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в четвертьфинале выиграла лондонский «Арсенал».

В другой полуфинальной паре встретятся «Пари Сен-Жермен», который в 1/4 финала обыграл «Барселону» и дортмундская «Боруссия», победившая в четвертьфинале «Атлетико Мадрид».

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом турнира.