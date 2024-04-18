 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов

Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов
Последним участником 1/2 финала Лиги чемпионов стал мадридский «Реал», победивший «Манчестер Сити»
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Мадридский «Реал», победивший в серии пенальти «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, стал последним участником полуфинала турнира.

В 1/2 финала «Реал» встретится с мюнхенской «Баварией», которая в четвертьфинале выиграла лондонский «Арсенал».

В другой полуфинальной паре встретятся «Пари Сен-Жермен», который в 1/4 финала обыграл «Барселону» и дортмундская «Боруссия», победившая в четвертьфинале «Атлетико Мадрид».

«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ
Спорт
Фото:Reuters

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Манчестер Сити» является действующим чемпионом турнира.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Футбол Лига Чемпионов Реал Мадрид ФК Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ
Материалы по теме
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ
Спорт
«Барселона» после удалений игрока и тренера уступила ПСЖ и вылетела из ЛЧ
Спорт
«Реал» не смог победить «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Жители в Оренбургской области рассказали, как сами строили дамбу Общество, 01:40
Стали известны все полуфинальные пары Лиги чемпионов Спорт, 01:23
Спикер конгресса предложил Трампу роль посредника для России и Украины Политика, 01:19
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ Спорт, 00:56
Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом Общество, 00:55
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников Политика, 00:44
В США заблокировали попытку импичмента министра внутренней безопасности Политика, 00:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Американцы забыли в такси искусственные ягодицы и автограф Тейлор Свифт Общество, 00:38
В Воронежской области пострадала пенсионерка при падении дрона Политика, 00:02
«Металлург» и «Локомотив» разыграют Кубок Гагарина. Кто фаворит финала Спорт, 00:00
Эксперты сообщили об упавшем интересе инвесторов к российскому госдолгу Финансы, 00:00
Рособрнадзор допустил возможность изменения экзаменов для мигрантов Общество, 00:00
Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса Общество, 17 апр, 23:59
В России выросло число приговоров по делам о госизмене и шпионаже Политика, 17 апр, 23:43