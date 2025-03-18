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Самый дорогой игрок в истории «Спартака» не поехал в сборную из-за травмы

Форвард «Спартака» Гарсия не полетел в сборную Тринидада и Тобаго из-за травмы
Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия остался в Москве из-за небольшого повреждения — было принято решение не рисковать его здоровьем
Ливай Гарсия
Ливай Гарсия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия не полетел в расположение сборной Тринидада и Тобаго из‑за небольшого повреждения. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе «красно-белых».

«Гарсия остался в расположении клуба — у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — рассказали в «Спартаке».

Сборная Тринидада и Тобаго 21 и 25 марта сыграет в квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Кубы.

«Спартак» в начале февраля купил Гарсию у греческого АЕКа за €18,7 млн — это самая дорогая покупка в истории московского клуба. За новую команду форвард провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Спартак Москва Ливай Гарсия Тринидад и Тобаго
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