Самый дорогой игрок в истории «Спартака» не поехал в сборную из-за травмы
Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия не полетел в расположение сборной Тринидада и Тобаго из‑за небольшого повреждения. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс‑службе «красно-белых».
«Гарсия остался в расположении клуба — у него небольшое повреждение, в связи с чем было принято решение не рисковать здоровьем игрока и пройти восстановление в Москве», — рассказали в «Спартаке».
Сборная Тринидада и Тобаго 21 и 25 марта сыграет в квалификации Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Кубы.
«Спартак» в начале февраля купил Гарсию у греческого АЕКа за €18,7 млн — это самая дорогая покупка в истории московского клуба. За новую команду форвард провел четыре матча и не отметился результативными действиями.
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