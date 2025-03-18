 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Минута молчания в память о Малыхине пройдет перед матчем КХЛ 18 марта

Бывший капитан «Автомобилиста» и обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» умер в возрасте 34 лет
Федор Малыхин
Федор Малыхин (Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»)

Минута молчания в память о скончавшемся бывшем капитане «Автомобилиста» Федоре Малыхине пройдет перед матчем екатеринбургского клуба КХЛ 18 марта. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе КХЛ.

Малыхин умер 18 марта в возрасте 34 лет.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Федора Малыхина», — говорится в сообщении лиги.

Матч «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

Малыхин в КХЛ также играл за казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2014 году форвард принял участие в Матче звезд КХЛ, в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса».

Карьеру Малыхин завершил в 2023 году.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В США допустили возможность признать Крым российским

Трамп может включить Одессу в повестку мирных переговоров

Госдума заявила о неисполнении кабмином поручения Путина по животным

Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США

Прохоров назвал решение суда по Renaissance угрозой банковской системе

Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия

Курс доллара упал ниже 81 руб. впервые почти за два года

Комика задержали по делу об оскорблении участника военной операции

Застрявшие на МКС астронавты отправились на Землю. Видео

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Федор Малыхин ХК Автомобилист
Материалы по теме
Участник Матча звезд КХЛ и обладатель Кубка Гагарина умер в 34 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Россия пока не выбрала главного переговорщика с СШАПолитика, 15:58
Глава Росатома не увидел смысла в совместном управлении ЗАЭС с УкраинойПолитика, 15:49
Россия сообщила, что ХАМАСу и Израилю нужно делать после срыва перемирияПолитика, 15:46
Politico узнала о «кулинарном империализме» в столовых ЕвропарламентаПолитика, 15:43
Самый дорогой игрок в истории «Спартака» не поехал в сборную из-за травмыСпорт, 15:38
Более 100 серферов в Австралии отравились «таинственной» пенойОбщество, 15:34
Глава РФПИ назвал условие для возвращения американских компанийБизнес, 15:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводкаОбщество, 15:31
Ребенок-дроппер: какое наказание грозит и как защитить его от мошенниковИнвестиции, 15:30
В Госдуму внесли проект об ускорении легализации бесхозной недвижимостиНедвижимость, 15:30
«Дорогим он будет не очень долго». Почему растет рубль и что будет дальшеPro, 15:28
Выступление Путина на РСПП. Прямая трансляцияБизнес, 15:24
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:16