Минута молчания в память о Малыхине пройдет перед матчем КХЛ 18 марта

Бывший капитан «Автомобилиста» и обладатель Кубка Гагарина 2018 года в составе «Ак Барса» умер в возрасте 34 лет

Федор Малыхин (Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»)

Минута молчания в память о скончавшемся бывшем капитане «Автомобилиста» Федоре Малыхине пройдет перед матчем екатеринбургского клуба КХЛ 18 марта. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе КХЛ.

Малыхин умер 18 марта в возрасте 34 лет.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Федора Малыхина», — говорится в сообщении лиги.

Матч «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.

Малыхин в КХЛ также играл за казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2014 году форвард принял участие в Матче звезд КХЛ, в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса».

Карьеру Малыхин завершил в 2023 году.