Минута молчания в память о Малыхине пройдет перед матчем КХЛ 18 марта
Минута молчания в память о скончавшемся бывшем капитане «Автомобилиста» Федоре Малыхине пройдет перед матчем екатеринбургского клуба КХЛ 18 марта. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе КХЛ.
Малыхин умер 18 марта в возрасте 34 лет.
«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Федора Малыхина», — говорится в сообщении лиги.
Матч «Автомобилиста» и уфимского «Салавата Юлаева» пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск.
Малыхин в КХЛ также играл за казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». В 2014 году форвард принял участие в Матче звезд КХЛ, в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе «Ак Барса».
Карьеру Малыхин завершил в 2023 году.
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