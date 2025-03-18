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Участник Матча звезд КХЛ и обладатель Кубка Гагарина умер в 34 года

Участник Матча звезд КХЛ и обладатель Кубка Гагарина Малыхин умер в 34 года
Федор Малыхин был капитаном «Автомобилиста», также играл за «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». Вместе с казанским клубом форвард становился чемпионом России
Федор Малыхин
Федор Малыхин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший капитан клуба КХЛ «Автомобилист» Федор Малыхин скончался в возрасте 34 лет. Об этом ТАСС сообщил бывший партнер игрока по екатеринбургскому клубу Сергей Гусев.

Причина его смерти не уточняется.

Телеграм-канал Shot пишет, что тело спортсмена обнаружили в его квартире.

РБК обратился за комментариями в «Автомобилист» и к агенту бывшего хоккеиста.

В КХЛ он также играл за казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». Всего в лиге провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.

В 2014 году Малыхин принял участие в Матче звезд КХЛ. В 2018-м он выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба.

Карьеру форвард завершил в 2023 году.

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Хоккей КХЛ ХК Автомобилист Федор Малыхин ХК Ак Барс ХК Трактор ХК Спартак ХК Витязь ХК Авангард
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