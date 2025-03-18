Участник Матча звезд КХЛ и обладатель Кубка Гагарина умер в 34 года
Бывший капитан клуба КХЛ «Автомобилист» Федор Малыхин скончался в возрасте 34 лет. Об этом ТАСС сообщил бывший партнер игрока по екатеринбургскому клубу Сергей Гусев.
Причина его смерти не уточняется.
Телеграм-канал Shot пишет, что тело спортсмена обнаружили в его квартире.
РБК обратился за комментариями в «Автомобилист» и к агенту бывшего хоккеиста.
В КХЛ он также играл за казанский «Ак Барс», челябинский «Трактор», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». Всего в лиге провел 548 матчей и набрал 220 (107+113) очков.
В 2014 году Малыхин принял участие в Матче звезд КХЛ. В 2018-м он выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба.
Карьеру форвард завершил в 2023 году.
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