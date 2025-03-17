В Тюмени пропал журналист Круглов, приехавший на чемпионат по биатлону

В Тюмени пропал журналист, приехавший на чемпионат России по биатлону

Александра Круглова в последний раз видели в Тюмени 12 марта. Его ищут «ЛизаАлерт» и полиция. Чемпионат России по биатлону проходил с 13 по 16 марта

Александр Круглов (Фото: t.me/penalty150)

Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени, куда приехал освещать соревнования по биатлону, сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В Тюмени с 13 по 16 марта проходили гонки чемпионата России.

«Последний раз мужчину видели 12 марта днем в Восточном районе города. До сих пор его местоположение неизвестно», — сообщили в организации.

Там добавили, что заявка на поиск 40-летнего Круглова поступила 16 марта. В тот же день его поиском занимались автономные группы добровольцев отряда. В понедельник поисковики продолжили проверку свидетельств и просматривают камеры видеонаблюдения от места пропажи.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что информация о пропаже Круглова зарегистрирована, его местонахождение устанавливается.

Круглов ведет блог «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. Журналист ранее работал на «Чемпионате», News.ru, Metaratings и в других спортивных изданиях.