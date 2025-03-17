 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Тюмени пропал журналист, приехавший на чемпионат России по биатлону

В Тюмени пропал журналист Круглов, приехавший на чемпионат по биатлону
Александра Круглова в последний раз видели в Тюмени 12 марта. Его ищут «ЛизаАлерт» и полиция. Чемпионат России по биатлону проходил с 13 по 16 марта
Александр Круглов
Александр Круглов (Фото: t.me/penalty150)

Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени, куда приехал освещать соревнования по биатлону, сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В Тюмени с 13 по 16 марта проходили гонки чемпионата России.

«Последний раз мужчину видели 12 марта днем в Восточном районе города. До сих пор его местоположение неизвестно», — сообщили в организации.

Там добавили, что заявка на поиск 40-летнего Круглова поступила 16 марта. В тот же день его поиском занимались автономные группы добровольцев отряда. В понедельник поисковики продолжили проверку свидетельств и просматривают камеры видеонаблюдения от места пропажи.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что информация о пропаже Круглова зарегистрирована, его местонахождение устанавливается.

Круглов ведет блог «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. Журналист ранее работал на «Чемпионате», News.ru, Metaratings и в других спортивных изданиях.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Анна Сатдинова
Биатлон
Материалы по теме
Биатлонист Бажин выиграл суперспринт на чемпионате России
Спорт
Стало известно, когда спортивный комментатор Скворцов вернется к работе
Спорт
После нападения на комментатора Скворцова возбудили уголовное дело
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Умер народный художник Адыгеи Феликс ПетувашОбщество, 16:54
Производитель водки Smirnoff предложил США альтернативу тарифам ТрампаВино, 16:49
В Тюмени пропал журналист, приехавший на чемпионат России по биатлонуСпорт, 16:48
Strategy докупила 130 биткоинов. Сколько монет накопила компания СэйлораКрипто, 16:45
СК направил в суд дело о хищении миллионов у МинобороныПолитика, 16:38
Курс юаня опустился ниже ₽11,5 впервые с июня 2024 годаИнвестиции, 16:36
В офисе Зеленского назвали условия прекращения ударов по РоссииПолитика, 16:35
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Вучевич допустил, что слухи о «звуковой пушке» расследуют США и РоссияПолитика, 16:32
ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на продуктыБизнес, 16:20
Solana исполнилось 5 лет. Как блокчейн стал самым используемым в миреКрипто, 16:20
В Пекине подтвердили намерение укреплять сотрудничество с ЕвросоюзомПолитика, 16:15
Россиянка погибла при сходе лавины на горнолыжном курорте в КазахстанеОбщество, 16:10
Путин повысил до генерала Героя России из спецназа «Витязь»Общество, 16:08
Глава МОК заявил о «мяче на стороне ОКР» в вопросе восстановленияСпорт, 16:01