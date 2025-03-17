В Тюмени пропал журналист, приехавший на чемпионат России по биатлону
Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени, куда приехал освещать соревнования по биатлону, сообщили РБК в пресс-службе «ЛизаАлерт».
В Тюмени с 13 по 16 марта проходили гонки чемпионата России.
«Последний раз мужчину видели 12 марта днем в Восточном районе города. До сих пор его местоположение неизвестно», — сообщили в организации.
Там добавили, что заявка на поиск 40-летнего Круглова поступила 16 марта. В тот же день его поиском занимались автономные группы добровольцев отряда. В понедельник поисковики продолжили проверку свидетельств и просматривают камеры видеонаблюдения от места пропажи.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что информация о пропаже Круглова зарегистрирована, его местонахождение устанавливается.
Круглов ведет блог «Штрафные 150» на YouTube и в Telegram. Журналист ранее работал на «Чемпионате», News.ru, Metaratings и в других спортивных изданиях.
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