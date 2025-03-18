Болгарский клуб извинился за минуту молчания в память о живом футболисте
Болгарский футбольный клуб «Арда» из высшего дивизиона чемпионата страны извинился за то, что почтил минутой молчания своего бывшего игрока, который в итоге оказался еще жив.
В воскресенье «Арда» дома сыграла вничью с «Левски» (1:1).
Перед игрой была объявлена минута молчания в память о 78-летнем Петко Ганчеве. Но после матча «Арда» сообщила, что ее дезинформировали о смерти экс-футболиста.
«Руководство ФК «Арда» хотело бы принести огромные извинения бывшему игроку клуба Петко Ганчеву и его родственникам после того, как клуб получил неверную информацию о его смерти. Мы желаем Петко Ганчеву долгих лет крепкого здоровья и радоваться успехам «Арды», — говорится в заявлении клуба в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
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