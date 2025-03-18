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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин ответил на вопрос, сможет ли побить рекорд Гретцки в этом сезоне

Овечкин о том, сможет ли побить рекорд Гретцки в этом сезоне: иду от игры к игре
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российский капитан «Вашингтона» заявил, что концентрируется на каждом конкретном матче, а не на цифрах
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что больше думает о хорошей игре своей команды, чем о погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

39-летнему Овечкину осталось забросить восемь шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (894).

«Фокусируемся на других вещах. Завтра новый день. Мы будем играть против хорошей команды, которая борется за плей-офф (с «Детройтом». — РБК), поэтому мы концентрируемся на этом», — цитирует Овечкина RMNB.

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

На вопрос о возможности побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, Овечкин ответил: «Как я уже говорил, мы идем от игры к игре. Посмотрим, что будет».

На данный момент в сезоне Овечкин в среднем забрасывает 0,66 шайбы за игру — 34 гола в 51 матче. При сохранении темпа он побьет рекорд Гретцки 12 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс». Всего «Вашингтону» осталось провести 15 матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

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Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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