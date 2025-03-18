Депутат Госдумы исполнит гимн России перед матчем сборной с Гренадой
Гимн России перед товарищеским матчем национальной футбольной сборной с командой Гренады исполнит заслуженный артист страны и депутат Госдумы Денис Майданов. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
Встреча пройдет 19 марта в Москве на стадионе «Динамо».
Сборная России 25 марта сыграет еще один товарищеских матч — с командой Замбии. Перед этой игрой гимн исполнит Ирина Дубцова.
Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Замбия — 87-е, Гренада — 174-е.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.
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