 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский вратарь сыграл на ноль и был признан третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь Василевский сыграл на ноль и был признан третьей звездой дня в НХЛ
Андрей Василевскмй сделал 21 сейв в матче с «Филадельфией Флайерз» и в пятый раз в сезоне сыграл на ноль
Андрей Василевский
Андрей Василевский (Фото: Kim Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters)

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче с «Филадельфией Флайерз» и занял третье место в списке лучших игроков прошедшего дня, сообщает пресс-служба лиги.

«Тампа» победила со счетом 2:0. Василевскмй сделал 21 сейв и в пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

Василевский провел 39-й «сухой» матч в карьере. 

Клуб с шестью россиянами первым потерял шансы на плей-офф НХЛ
Спорт
Клим Костин

Лучшим игроком дня стал канадский голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен, который в гостевой игре с «Коламбусом» (2:1) отразил 45 бросков. Второе место занял американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который забросил две шайбы и отдал одну передачу в домашней встрече с «Калгари» (6:2).

«Тампа», набравшая 83 очкв в 67 матчах, располагается на второй строчке в Атлантическом дивизионе.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Андрей Василевский
Материалы по теме
Клуб с шестью россиянами первым потерял шансы на плей-офф НХЛ
Спорт
Сыгравшего на ноль российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ
Спорт
НХЛ обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройкамиНедвижимость, 11:21
Ушла под воду часть города Аша в Челябинской области. ВидеоОбщество, 11:20
Как оптимизация склада позволила увеличить оборот в 20 раз за 2 годаPro, 11:18
Прокуратура потребовала возбудить новое дело против Бориса АкунинаПолитика, 11:09
Вместо квартиры: как купить офис в Москве просто и безопасноНедвижимость, 11:09
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала весныОбщество, 11:07
Как не вырастить из франчайзи конкурента — советы юристаPro, 10:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Раде заявили о желании Украины вернуть контроль над Запорожской АЭСПолитика, 10:50
В Киеве допустили замену Сырскому «после провала» в Курской областиПолитика, 10:47
Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в МосквеСпорт, 10:46
Дептранс посоветовал москвичам повременить со сменой зимней резиныОбщество, 10:42
Курс доллара на рынке Форекс впервые за девять месяцев упал ниже ₽82Инвестиции, 10:38
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Как продавцу криптовалюты не стать дроппером для мошенниковPro, 10:36