Российский вратарь сыграл на ноль и был признан третьей звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче с «Филадельфией Флайерз» и занял третье место в списке лучших игроков прошедшего дня, сообщает пресс-служба лиги.
«Тампа» победила со счетом 2:0. Василевскмй сделал 21 сейв и в пятый раз в сезоне сыграл на ноль.
Василевский провел 39-й «сухой» матч в карьере.
Лучшим игроком дня стал канадский голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен, который в гостевой игре с «Коламбусом» (2:1) отразил 45 бросков. Второе место занял американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который забросил две шайбы и отдал одну передачу в домашней встрече с «Калгари» (6:2).
«Тампа», набравшая 83 очкв в 67 матчах, располагается на второй строчке в Атлантическом дивизионе.
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