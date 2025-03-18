Вратарь Василевский сыграл на ноль и был признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский вратарь сыграл на ноль и был признан третьей звездой дня в НХЛ

Андрей Василевскмй сделал 21 сейв в матче с «Филадельфией Флайерз» и в пятый раз в сезоне сыграл на ноль

Андрей Василевский (Фото: Kim Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters)

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский не пропустил ни одной шайбы в матче с «Филадельфией Флайерз» и занял третье место в списке лучших игроков прошедшего дня, сообщает пресс-служба лиги.

«Тампа» победила со счетом 2:0. Василевскмй сделал 21 сейв и в пятый раз в сезоне сыграл на ноль.

Василевский провел 39-й «сухой» матч в карьере.

Лучшим игроком дня стал канадский голкипер «Нью-Джерси» Джейк Аллен, который в гостевой игре с «Коламбусом» (2:1) отразил 45 бросков. Второе место занял американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, который забросил две шайбы и отдал одну передачу в домашней встрече с «Калгари» (6:2).

«Тампа», набравшая 83 очкв в 67 матчах, располагается на второй строчке в Атлантическом дивизионе.