Клуб с шестью россиянами первым потерял шансы на плей-офф НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» первым из клубов НХЛ в этом сезоне потерял шансы на выход в плей-офф.
Идущий последним в Западной конференции «Сан-Хосе» мог сохранить теоретические шансы на попадание в Кубок Стэнли в случае поражений «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз» (восьмое и девятое места в конференции соответственно) в матчах в ночь на понедельник. «Ванкувер» проиграл «Юте» (1:3), но «Сент-Луис» разгромил «Анахайм Дакс» (7:2). У обеих команд по 73 очка, в то время как у «Сан-Хосе» — 45.
За оставшиеся 14 матчей регулярного чемпионата «Сан-Хосе» уже не сможет набрать достаточно очков, чтобы попасть в зону плей-офф.
В основном составе «Шаркс» играют россияне Клим Костин, Николай Коваленко, Шакир Мухамадуллин, Александр Георгиев и Георгий Романов, по ходу сезона в команде выступал также Ярослав Аскаров, который числится в фарм-клубе «Барракуда».
В последний раз «Сан-Хосе» играл в плей-офф в 2019 году.
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