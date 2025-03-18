Кучеров догнал Панарина в гонке лучших российских снайперов сезона НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Филадельфию Флайерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе «Тампы» шайбы забросили Никита Кучеров (19-я минута) и Джейк Гюнцель (59).
Российский форвард Никита Кучеров, помимо заброшенной шайбы, отметился голевой передачей. Всего на счету россиянина 95 очков (29 шайб + 66 передач) в 63 матчах сезона. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая форварду «Колорадо» Натану Маккиннону (103 очка) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона» (101).
Кучеров, забросивший 29 шайб в текущем регулярном чемпионате, вышел на второе место лучших снайперов сезона среди россиян. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Нью-Йорк Рейджерс» Артемием Панариным (29 голов). Лидером по этому показателю является лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 34 заброшенные шайбы в 51 игре.
«Тампа», набравшая 83 очка в 67 матчах, располагается на второй строчке в Атлантическом дивизионе, а «Филадельфия», которая проиграла семь из последних восьми встреч, с 64 очками в 69 играх занимает последнее место в Столичном дивизионе.
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