Кучеров принес «Тампе» победу в овертайме и стал второй звездой дня в НХЛ

Кучеров принес «Тампе» победу в овертайме и стал одной из звезд дня в НХЛ

Россиянин в шестой раз в своей карьере в НХЛ достиг отметки 50 передач за сезон. 31-летний Кучеров повторил клубный рекорд, который принадлежал Мартену Сен-Луи

Фото: Claus Andersen / Getty Images

Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Россиянин забросил шайбу в овертайме, а также отметился двумя голевыми передачами в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 ОТ).

Всего в нынешнем сезоне Кучеров набрал уже 73 (23+50) очка в 45 матчах. Россиянин в шестой раз в карьере достиг отметки 50 голевых передач за сезон и повторил клубный рекорд «Тампы» по этому показателю, который принадлежал Мартену Сен-Луи.

31-летний Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (74 очка) и Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (75).

Первой звездой дня признали форварда «Виннипег Джетс» Коула Перфетти, который сделал хет-трик в матче против «Юты» (5:2). Третьей звездой стал нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, забросивший две шайбы в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3).