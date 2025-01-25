Кучеров принес «Тампе» победу в овертайме и стал одной из звезд дня в НХЛ
Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Россиянин забросил шайбу в овертайме, а также отметился двумя голевыми передачами в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 ОТ).
Всего в нынешнем сезоне Кучеров набрал уже 73 (23+50) очка в 45 матчах. Россиянин в шестой раз в карьере достиг отметки 50 голевых передач за сезон и повторил клубный рекорд «Тампы» по этому показателю, который принадлежал Мартену Сен-Луи.
31-летний Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (74 очка) и Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (75).
Первой звездой дня признали форварда «Виннипег Джетс» Коула Перфетти, который сделал хет-трик в матче против «Юты» (5:2). Третьей звездой стал нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, забросивший две шайбы в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3).
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