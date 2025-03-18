«Трактор» впервые за 13 лет стал победителем Восточной конференции КХЛ

После победы над СКА со счетом 4:2 челябинский клуб досрочно обеспечил себе первое место на Востоке

Игроки «Трактора» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Челябинский «Трактор» досрочно обеспечил себе победу в Восточной конференции КХЛ. Это определилось после победы в домашнем матче над петербургским СКА.

«Трактор» выиграл со счетом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Григорий Дронов (22-я минута), Владимир Ткачев (33), Остап Сафин (43) и Чарльз Робинсон (59). У проигравших отличились Павел Дедунов (14) и Дмитрий Юдин (35).

У СКА прервалась серия из четырех побед.

«Трактор» во второй раз в истории и впервые с сезона 2011/12 занял первое место в Восточной конференции.

В прошлом сезоне «Трактор» был шестым и дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

«Трактор» набрал 94 очка в 67 матчах. Победу в регулярном чемпионате ранее себе обеспечил ярославский «Локомотив».