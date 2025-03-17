«Локомотив» впервые в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Ярославский клуб обыграл «Адмирал» и досрочно обеспечил себе Кубок континента

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Ярославский «Локомотив» дома победил владивостокский «Адмирал» и досрочно стал обладателем Кубка континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

«Локомотив» набрал 98 очков в 66 матчах. Ярославский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат. Ранее команда во второй раз в истории и впервые с сезона 2010/11 заняла первое место в Западной конференции.

За всю историю КХЛ выигравший регулярный чемпионат клуб лишь однажды завоевывал потом Кубок Гагарина. В сезоне 2018/19 это удалось ЦСКА. В прошлом сезоне московское «Динамо», завоевавшее Кубок континента, проиграло в четвертьфинале плей-офф челябинскому «Трактору».

«Локомотив» в первом раунде плей-офф сыграет с нижегородским «Торпедо».