Российские футбольные клубы захотели от букмекера до ₽10 млрд в год

Через год Российская премьер-лига (РПЛ) должна определиться с новым беттинговым партнером. Однако разговоры вокруг следующего контракта ведутся уже сейчас. «РБК Спорт» узнал о противоречии в оценках лиги и лидерах рынка

Фото: Winline Зимний кубок РПЛ (ФК "Зенит"/ТАСС)

Рабочая группа Российской премьер-лиги (РПЛ), которая занимается изучением и оценкой спонсорского рынка, считает, что лига должна получать с сезона 2026/27 до 10 млрд руб. в год от букмекера, рассказали два источника «РБК Спорт», знакомых с ситуацией.

Нынешний контракт РПЛ с Winline на цикл 2022–2026 годов составлял 11,4 млрд руб. за весь срок. В контракт входили 60 эфиров на федеральном канале «Матч ТВ» и 180 секунд рекламного времени Winline за каждый из них. В этом году сумма возросла до 3 млрд руб. за сезон, она включает 75 эфиров на федеральном канале и 270 секунд рекламы Winline, рассказали источники «РБК Спорт» на «Матч ТВ».

По словам обоих, группа, которую возглавляет генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, а также менеджеры других футбольных клубов провели оценку рынка и та показала, что лига может выручить за новый контракт от 6 млрд до 10 млрд руб. в год. Причем 6 млрд руб. — минимальная сумма, по расчетам РПЛ.

Почему клубы хотят рекордную сумму

Такую сумму источники «РБК Спорт» обосновывают несколькими факторами.

Продукты РПЛ — «Матч тура», премии Winline, «Трофи Тур», Winline зимний Кубок и др. — должны стоить дороже.

Неоптимальное структурирование. Если 60 эфиров и 180 секунд стоили 2,7 млрд руб., то 75 эфиров и 270 секунд никак не могут стоить 3 млрд. Решение о расширении количества матчей было принято правлением РПЛ летом 2024 года.

Увеличение букмекерских контрактов клубов в несколько раз, например у «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Зенита». «РБК Спорт» писал, что по новому соглашению «Спартак» в этом году увеличил сумму с 350 млн до 1,2 млрд руб.

Увеличение стоимости рекламы на федеральном ТВ по сравнению с 2022 годом. Тогда вилка роста цен на размещение телерекламы у Национального рекламного альянса (НРА), который продает практически всю рекламу на российском телевидении, составляла 20–30%. В 2023-м подорожание составило 30% по сравнению с предыдущим годом, в 2024-м — 25%. В этом году оно ожидается на уровне 40%.

Увеличение контракта Кубка России. В 2022 году РФС подписал соглашение с Fonbet на 2,4 млрд руб. в год, увеличение суммы почти в десять раз.

Уникальность продукта. В России нет альтернативных лиг, такой инфраструктуры, а также финансового вклада в продукт, как в РПЛ.

Исходя из этих цифр, ряд клубов видит возможности реализовать следующий четырехсезонный цикл на сумму до 40 млрд руб. Однако существует и второй вариант. Представители некоторых клубов в разговоре с «РБК Спорт» заявили, что продукт можно раздробить и реализовать на нескольких букмекеров, чтобы добиться максимального результата. Например, тот же центральный матч тура можно вывести в отдельный пакет и реализовывать.

«РБК Спорт» не удалось обнаружить ни одного примера среди топ-10 лиг, где было бы два беттинговых партнера одновременно.

Согласны ли с такой оценкой букмекеры

Фото: Российская премьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Олег Рябчук ("Спартак") и Луис Энрике ("Зенит") во время матча. (Сергей Савостьянов/ТАСС)

Директор по маркетингу PARI Алексей Левинский заявил «РБК Спорт», что с точки зрения стоимости опций контракты со спортивными клубами и лигами, безусловно, перегреты.

«При этом стоит отметить, что рынок беттинга сам формирует цены на подобные контракты. Высокая конкуренция среди букмекеров, а также ограниченный портфель подталкивают компании к повышению цены за партнерство с РПЛ. Можно сказать, что букмекеры готовы платить такие деньги, так как видят в этом экономическую целесообразность», — сказал он.

В противном случае каждый начнет создавать свои турниры и команды, считает Левинский: «Примером такого подхода служит киберспорт, где несколько крупных брендов, включая наш, пришли к выводу, что эффективнее и проще формировать собственные команды и тем самым избегать огромных расходов на контрактные обязательства с уже существующими сторонними организациями».

В «Лиге ставок» отметили, что сумма 6 млрд руб. может быть достигнута, но определить ее потолок с точки зрения бизнеса и предугадать рост цен в нынешних условиях рынка нереалистично.

В компании отметили, что с 2017 года федерации, лиги и клубы в разных видах спорта сделали огромный шаг вперед, который существенно увеличил стоимость партнерства с ними. «Много факторов влияет на ценообразование, включая улучшение качества соревнований и просмотров, однако стоимость современных контрактов очень дорогая, она не является финансово обоснованной и привлекательной для букмекеров», — заявили в компании.

В «Лиге ставок» также отметили, что на сегодняшний день рынок крайне перегрет за счет большой конкуренции. «И даже в такой гонке необходимо обосновывать целесообразность в приобретении интересных спонсорских активов. Мы всегда выступаем за развитие спорта и будем его поддерживать, но считаем, что необходим баланс в стоимости контрактов для поддержания динамики развития. За последние несколько лет выросли отчисления от букмекерских компаний, которые также влияют на покупательскую способность букмекеров», — отметили в компании.

В компании Fonbet считают, что текущие стоимости контрактов находятся на предельных величинах. «Мы верим в то, что дальнейшее повышение их стоимости будут требовать от нас серьезного переосмысления нашего спонсорского портфеля. К сожалению, рынок перегрет. Инфляционное давление, а также инфляция ожиданий делают очень затруднительным долгосрочное планирование», — сказали там.

В Fonbet также подчеркнули, что считают цены катастрофически завышенными на все средние и крупные возможности партнерства. «Однако мы прилагаем все наши усилия для того, чтобы, несмотря на это и несмотря на сложившиеся экономические реалии, продолжать инвестировать в российский спорт, для того чтобы наши клиенты и зрители могли получать лучший продукт. Вместе с этим мы надеемся, что спираль повышения цен в какой-то момент остановится. Иначе придется принимать неприятные решения», — сказали там.

В компании считают, что ценность предложения высокоэффективных активов несоизмеримо ниже объема инвестиций, который букмекерская компания готова вкладывать в развитие бизнеса в России. «Из этого могут вытекать перегретые сделки. Тут можно привести пример: контракт Betsson с «Интером» оценивается в €30 млн, с одной стороны, и контракт российской букмекерской компании со столичным клубом (по заявлениям сторон) — €10 млн, с другой стороны. Абсолютно очевидно, что, несмотря на спонсорский пакет, эффективность итальянской сделки в разы выше», — сказали в Fonbet.

В компании подчеркнули, что контракт Winline с Российской премьер-лигой предусматривает катастрофически высокую цену за пакет, который получает генеральный спонсор РПЛ. Букмекер считает, что стоимость контракта за время его существования не могла подняться выше адекватного уровня инфляции, потому что в текущих условиях все, что получается, это оставаться на том же уровне в части продукта РПЛ.

«Если говорить откровенно, мы не видим серьезной динамики в развитии продукта РПЛ, например в отличие от успехов и преображения формата такого продукта, как Кубок России, для его партнера, для его спонсора, с точки зрения опций, носителей и так далее. При условии, что речь не идет про титульное спонсорство РПЛ, мы считаем, что текущая цена является более чем адекватной. И не представляем, как она может вырасти даже и до 4 млрд, и до 5 млрд руб., не то что до 6 млрд», — ответили в Fonbet.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РПЛ, Winline.