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Россиянина Никиту Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ

Никиту Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ за семь очков в двух матчах
Тройку лучших игроков недели в НХЛ составили Никита Кучеров («Тампа»), Коннор Бедард («Чикаго») и Марк-Андре Флери («Миннесота»)
Никита Кучеров (слева)
Никита Кучеров (слева) (Фото: Kim Klement Neitzel / USA Today Sports / Reuters)

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил тройку лучших игроков недели, сообщила пресс-служба НХЛ.

Кучерову в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) и «Флорида Пантерз» (5:3) удалось забросить две шайбы и сделать пять передач. В матче с «Рейнджерс» россиянин в шестой раз за карьеру набрал сразу пять очков.

В этом сезоне Кучеров набрал 114 очков (40 голов + 74 передачи) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Натана Маккиннона (116).

Россияне набрали семь очков в матче НХЛ
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Второй звездой недели признали нападающего «Чикаго Блэкхокс» Коннора Бедарда, у которого также два гола и пять передач, но в трех играх. В матче с «Анахайм Дакс» (7:2) 18-летний канадец набрал пять очков (1+4).

В тройку лучших также вошел голкипер «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, который помог команде победить в двух матчах, а в третьем взять очки в серии буллитов.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Никита Кучеров Коннор Бедард
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