Россиянина Никиту Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил тройку лучших игроков недели, сообщила пресс-служба НХЛ.
Кучерову в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) и «Флорида Пантерз» (5:3) удалось забросить две шайбы и сделать пять передач. В матче с «Рейнджерс» россиянин в шестой раз за карьеру набрал сразу пять очков.
В этом сезоне Кучеров набрал 114 очков (40 голов + 74 передачи) и занимает второе место в списке лучших бомбардиров после Натана Маккиннона (116).
Второй звездой недели признали нападающего «Чикаго Блэкхокс» Коннора Бедарда, у которого также два гола и пять передач, но в трех играх. В матче с «Анахайм Дакс» (7:2) 18-летний канадец набрал пять очков (1+4).
В тройку лучших также вошел голкипер «Миннесота Уайлд» Марк-Андре Флери, который помог команде победить в двух матчах, а в третьем взять очки в серии буллитов.
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