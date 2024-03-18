 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россияне набрали семь очков в матче НХЛ

Россияне набрали семь очков в матче НХЛ
Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет два гола и две передачи. Его признали первой звездой дня в НХЛ
Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов (оба&nbsp;&mdash; &laquo;Каролина Харрикейнз&raquo;).
Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов (оба — «Каролина Харрикейнз»). (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Оттава Сенаторз» проиграла «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Томас Шабо (14-я минута) и Тим Штюцле (25), у гостей — Дмитрий Орлов (8-я и 48-я минуты), Евгений Кузнецов (23), Сет Джарвис (40), Джейлен Чэтфилд (45), Джейк Гюнцель (49), Брендан Лемье (54).

Орлов также отметился двумя голевыми передачами. Всего на счету защитника в нынешнем сезоне 5 шайб и 19 передач. Он был признан первой звездой дня в НХЛ.

Кузнецов и его одноклубник Андрей Свечников записали на свой счет по одной передаче. Впервые с 29 октября результативная серия Кузнецова достигла трех игр. Это его самая продолжительная серия в сезоне.

Кузнецов забросил за «Каролину», в которую перешел из «Вашингтона», вторую шайбу, всего в 49 матчах у него 21 (8+13) очко.

В другом матче нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников отметился голом в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (6:1). Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин записал на свой счет гостевую шайбу в ворота «Чикаго Блэкхокс» (2:5), его одноклубник Александр Барабанов — передачу.

Читайте на РБК Pro
Сотрудники «втихаря» подрабатывают на стороне. Что делать
Как ФНС поймает вас на дроблении бизнеса: проверенные и новые способы
Турбулентность на зарубежных рынках жилья: куда инвестировать 1 млн руб.
Особенности переговоров онлайн: как считывать партнера в Zoom

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отдал три голевые передачи в домашнем матче с «Анахайм Дакс» (4:2), у гостей передачей отметился защитник Павел Минтюков.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 26.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в домашнем матче с «Детройтом» (6:3).

Авторы
Теги
Руслан Алиев
НХЛ Оттава Сенаторз Каролина Харрикейнз Дмитрий Орлов
Материалы по теме
Панарина признали первой звездой дня НХЛ после установления рекорда
Спорт
Овечкин забил победный гол в матче НХЛ с «Ванкувером»
Спорт
Кузнецов заявил о важности первых набранных очков в новом клубе НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Суд обязал построить новую котельную в Шагонаре после аварии Бизнес, 10:20
Дом у реки: каким будет проект OPUS на Дербеневской набережной Недвижимость, 10:13
В Белгородской области сбили 10 снарядов системы Vampire Политика, 10:11
Россияне набрали семь очков в матче НХЛ Спорт, 10:10
Акции «Тинькофф» упали на 3% в начале первых после «переезда» торгов Инвестиции, 10:06
Апрельский халвинг биткоина. Что это значит и к чему готовятся инвесторы Технологии и медиа, 10:00
«Инферит» объявил о запуске «Инферит Облако» Компании, 10:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Один человек пострадал при обстреле Белгорода Политика, 09:45
Сотрудники «втихаря» подрабатывают на стороне. Что делать Pro, 09:41
В Хакасии мужчину арестовали за взрыв пиротехники на выборах Политика, 09:35
На поиски пропавших туристов на Камчатке отправили вертолет Общество, 09:30
Даванков занял второе место на голосовании в Москве и Петербурге Политика, 09:25
Президент Гондураса поздравила Путина с победой на выборах Политика, 09:18
Росреестр зафиксировал рекорд по онлайн-сделкам с жильем в Москве Недвижимость, 09:15