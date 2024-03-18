Россияне набрали семь очков в матче НХЛ

Россияне набрали семь очков в матче НХЛ

Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет два гола и две передачи. Его признали первой звездой дня в НХЛ

Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов (оба — «Каролина Харрикейнз»). (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Оттава Сенаторз» проиграла «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Томас Шабо (14-я минута) и Тим Штюцле (25), у гостей — Дмитрий Орлов (8-я и 48-я минуты), Евгений Кузнецов (23), Сет Джарвис (40), Джейлен Чэтфилд (45), Джейк Гюнцель (49), Брендан Лемье (54).

Орлов также отметился двумя голевыми передачами. Всего на счету защитника в нынешнем сезоне 5 шайб и 19 передач. Он был признан первой звездой дня в НХЛ.

Кузнецов и его одноклубник Андрей Свечников записали на свой счет по одной передаче. Впервые с 29 октября результативная серия Кузнецова достигла трех игр. Это его самая продолжительная серия в сезоне.

Кузнецов забросил за «Каролину», в которую перешел из «Вашингтона», вторую шайбу, всего в 49 матчах у него 21 (8+13) очко.

В другом матче нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников отметился голом в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (6:1). Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Клим Костин записал на свой счет гостевую шайбу в ворота «Чикаго Блэкхокс» (2:5), его одноклубник Александр Барабанов — передачу.

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отдал три голевые передачи в домашнем матче с «Анахайм Дакс» (4:2), у гостей передачей отметился защитник Павел Минтюков.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет голевую передачу во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 26.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал голевую передачу в домашнем матче с «Детройтом» (6:3).