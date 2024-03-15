«Спартаку» выпал «Зенит» в полуфинале Кубка России

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России, ЦСКА — с «Балтикой»

В верхней сетке плей-офф также сыграют ЦСКА и «Балтика». В нижней сетке пары составили: «Ахмат» — «Оренбург», «Урал» — «Локомотив», «СКА-Хабаровск» — «Динамо» и «Химки» — «Ростов»

Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей «пути РПЛ» и второго этапа 1/4 финала «пути регионов» Кубка России по футболу.

Пары «пути РПЛ» (верхняя сетка) выглядят следующим образом:

«Зенит» (Санк-Петербург) — «Спартак» (Москва);

«Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва).

Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разности мячей — сразу серия пенальти. Первые встречи пройдут 2–4 апреля, ответные — 16–18 апреля.

В «пути регионов» (нижней сетке) сыграют:

«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург»;

«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Москва);

«Химки» (Московская область) — «Ростов».

В розыгрыше остались две команды Первой лиги — «Химки» и «СКА-Хабаровск». В «пути регионов» этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры пройдут с 2 по 4 апреля.

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу. После поражения в верхней сетке команда попадает в нижнюю.