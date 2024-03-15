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«Спартаку» выпал «Зенит» в полуфинале Кубка России

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в полуфинале Кубка России, ЦСКА — с «Балтикой»
В верхней сетке плей-офф также сыграют ЦСКА и «Балтика». В нижней сетке пары составили: «Ахмат» — «Оренбург», «Урал» — «Локомотив», «СКА-Хабаровск» — «Динамо» и «Химки» — «Ростов»
Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru
Фото: Михаил Шапаев / rfs.ru

Состоялась жеребьевка полуфинальных матчей «пути РПЛ» и второго этапа 1/4 финала «пути регионов» Кубка России по футболу.

Пары «пути РПЛ» (верхняя сетка) выглядят следующим образом:

«Зенит» (Санк-Петербург) — «Спартак» (Москва);

«Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва).

Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разности мячей — сразу серия пенальти. Первые встречи пройдут 2–4 апреля, ответные — 16–18 апреля.

В «пути регионов» (нижней сетке) сыграют:

«Ахмат» (Грозный) — «Оренбург»;

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«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» (Москва);

«Химки» (Московская область) — «Ростов».

«Краснодар» сенсационно вылетел из Кубка России
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Краснодар»

В розыгрыше остались две команды Первой лиги — «Химки» и «СКА-Хабаровск». В «пути регионов» этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры пройдут с 2 по 4 апреля.

Розыгрыш турнира в этом сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination), как в киберспорте. Клубы РПЛ играли на групповом этапе, по две лучшие команды из каждого квартета вышли в верхнюю сетку плей-офф («путь РПЛ»), третья команда попала в нижнюю сетку («путь регионов», где изначально участвовали команды из всех остальных профессиональных лиг, а также несколько любительских клубов), четвертая завершила борьбу. После поражения в верхней сетке команда попадает в нижнюю.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК Спартак Москва ФК Зенит ФК ЦСКА ФК Балтика ФК Локомотив Москва ФК Урал ФК Динамо Москва ФК Ахмат ФК Оренбург ФК Химки ФК Ростов ...
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