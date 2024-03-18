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Клуб АПЛ попал в зону вылета после снятия очков за финансовые нарушения

«Ноттингем» попал в зону вылета АПЛ после снятия 4 очков за финансовые нарушения
Вернувшийся в АПЛ в 2022 году «Ноттингем» превысил лимит по убыткам и потерял четыре очка из-за активной трансферной кампании, после чего опустился на 18-е место
Главный тренер &laquo;Ноттингема&raquo; Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер «Ноттингема» Нуну Эшпириту Санту (Фото: Julian Finney / Getty Images)

«Ноттингем» был лишен четырех очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития (финансового fair play) и опустился на 18-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщила пресс-служба турнира.

Клуб превысил разрешенный размер убытков в £61 млн ($77,6 млн) за три года — этот лимит был для «Ноттингема» ниже, чем для других команд (£105 млн), поскольку до прошлого сезона он играл во втором дивизионе (Чемпионшипе).

После выхода в АПЛ «Ноттингем» подписал 30 игроков, потратив около £150 млн, пишет The Guardian. Главной проблемой стала сделка по Бреннану Джонсону, которого клуб продал «Тоттенхэму» за £47,5 млн. «Ноттингем» отклонил первые два предложения по игроку и продал его в последний день трансферного окна, который уже не учитывался в рамках финансового года 2022/23.

До санкций «Ноттингем» занимал 17-е место, а теперь пропустил вперед «Лутон Таун».

АПЛ вернула «Эвертону» 4 из 10 отобранных за финансовые нарушения очков
Спорт
Фото:Warren Little / Getty Images

В «Ноттингеме» планируют подать апелляцию.

В ноябре АПЛ лишила «Эвертон» рекордных 10 очков за нарушение финансового fair play, клуб также провалился в зону вылета, но в феврале его апелляция была частично удовлетворена и четыре очка ему вернули.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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