Клуб АПЛ попал в зону вылета после снятия очков за финансовые нарушения
«Ноттингем» был лишен четырех очков за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития (финансового fair play) и опустился на 18-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщила пресс-служба турнира.
Клуб превысил разрешенный размер убытков в £61 млн ($77,6 млн) за три года — этот лимит был для «Ноттингема» ниже, чем для других команд (£105 млн), поскольку до прошлого сезона он играл во втором дивизионе (Чемпионшипе).
После выхода в АПЛ «Ноттингем» подписал 30 игроков, потратив около £150 млн, пишет The Guardian. Главной проблемой стала сделка по Бреннану Джонсону, которого клуб продал «Тоттенхэму» за £47,5 млн. «Ноттингем» отклонил первые два предложения по игроку и продал его в последний день трансферного окна, который уже не учитывался в рамках финансового года 2022/23.
До санкций «Ноттингем» занимал 17-е место, а теперь пропустил вперед «Лутон Таун».
В «Ноттингеме» планируют подать апелляцию.
В ноябре АПЛ лишила «Эвертон» рекордных 10 очков за нарушение финансового fair play, клуб также провалился в зону вылета, но в феврале его апелляция была частично удовлетворена и четыре очка ему вернули.
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