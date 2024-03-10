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Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Динамо» Владимир Зубрильчев

Умер чемпион СССР по хоккею в составе московского «Динамо» Владимир Зубрильчев
Владимир Зубрильчев отыграл за «Динамо» шесть сезонов и несколько раз вызывался в сборную СССР на товарищеские матчи. Он умер в возрасте 63 лет
Владимир Зубрильчев
Владимир Зубрильчев (Фото: Официальный сайт ХК «‎Динамо» (Москва))

Бывший нападающий московского «Динамо» Владимир Зубрильчев скончался на 64-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба КХЛ.

Причины смерти не называются.

Зубрильчев начинал карьеру в нижнетагильском «Спутнике», выступал за минское и харьковское «Динамо», а в 1984-м перешел в московское «Динамо», где провел шесть сезонов.

Всего на счету Зубрильчева 235 матчей и 165 (74 шайбы и 91 передача) очков в составе «бело-голубых», с которыми он выиграл чемпионат СССР в 1990 году и несколько раз становился призером турнира, а также финалистом Кубка лиги и Кубка СССР. Играл в тройке с Анатолием Антиповым и Юрием Леоновым.

Зубрильчев играл за сборную СССР в товарищеских матчах, а также принимал участие в турне «Динамо» и ЦСКА по Северной Америке в сезоне 1985/86.

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После ухода из «Динамо» играл в нескольких клубах за границей.

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«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Зубрильчева.

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Анна Сатдинова
Хоккей ХК Динамо Москва
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