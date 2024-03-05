Одну из лучших футболисток мира будут судить в Англии за расизм
Футболистка «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр предстанет перед судом в Великобритании по обвинению в оскорблении полицейского на расовой почве. Об этом сообщает The Guardian.
На предварительных слушаниях, которые прошли 4 марта, 30-летняя Керр не признала свою вину. Теперь суд по ее делу состоится в феврале следующего года. Максимальное наказание, которое может грозить Керр, — 26 недель тюремного заключения.
Инцидент произошел еще в январе 2023 года. У футболистки возник конфликт по поводу стоимости поездки в такси, на вызов приехал полицейский, которого Керр в итоге оскорбила.
В Федерации футбола Австралии заявили, что знают о судебном разбирательстве с участием Керр и окажут поддержку капитану национальной команды.
Керр является одной из лучших футболисток в мире, входила в первую тройку на голосованиях по кандидаткам на женский «Золотой мяч» (2021, 2022, 2023) и звание лучшей футболистки ФИФА (2021). Она единственная футболистка, выигравшая «Золотую бутсу» в трех разных лигах и на трех разных континентах: в Австралии, США и Англии.
Футболистка перешла в «Челси» в середине сезона 2019/20 и забила за команду 99 голов в 128 матчах. Керр выиграла с командой четыре чемпионата Англии подряд.
Керр несла флаг своей страны на коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года.
Огненный смерч в Приморье попал на видео
Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ
Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа
Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России
Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео
В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия
Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика
Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии
В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было
Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»
Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию