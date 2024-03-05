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Одну из лучших футболисток мира будут судить в Англии за расизм

Одну из лучших футболисток в мире Сэм Керр будут судить в Англии за расизм
Форвард «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр обвиняется в оскорблении полицейского на расовой почве. Суд над 30-летней футболисткой пройдет в феврале 2025 года, ей может грозить до 26 недель тюрьмы
Сэм Керр
Сэм Керр (Фото: Tom Dulat / Getty Images)

Футболистка «Челси» и сборной Австралии Сэм Керр предстанет перед судом в Великобритании по обвинению в оскорблении полицейского на расовой почве. Об этом сообщает The Guardian.

На предварительных слушаниях, которые прошли 4 марта, 30-летняя Керр не признала свою вину. Теперь суд по ее делу состоится в феврале следующего года. Максимальное наказание, которое может грозить Керр, — 26 недель тюремного заключения.

Инцидент произошел еще в январе 2023 года. У футболистки возник конфликт по поводу стоимости поездки в такси, на вызов приехал полицейский, которого Керр в итоге оскорбила.

В Федерации футбола Австралии заявили, что знают о судебном разбирательстве с участием Керр и окажут поддержку капитану национальной команды.

Керр является одной из лучших футболисток в мире, входила в первую тройку на голосованиях по кандидаткам на женский «Золотой мяч» (2021, 2022, 2023) и звание лучшей футболистки ФИФА (2021). Она единственная футболистка, выигравшая «Золотую бутсу» в трех разных лигах и на трех разных континентах: в Австралии, США и Англии.

Футболистка перешла в «Челси» в середине сезона 2019/20 и забила за команду 99 голов в 128 матчах. Керр выиграла с командой четыре чемпионата Англии подряд.

Керр несла флаг своей страны на коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Челси расизм
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