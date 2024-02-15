Глава IIHF усомнился в желании России вернуться на международные турниры

IIHF ранее отстранила российские сборные и на следующий сезон, в ФХР это назвали дискриминацией. Люк Тардиф считает, что России для возвращения следует соблюдать требования IIHF, в частности по делу Ивана Федотова

Президент IIHF Люк Тардиф (Фото: Jesper Zerman / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф отреагировал на письмо хоккеистов молодежной сборной России, заявив «Матч ТВ», что возвращение сборных на турниры — это вопрос безопасности и в то же время готовности российской стороны соблюдать правила.

Ранее бывшие и действующие игроки молодежной сборной России написали открытое письмо IIHF, в котором попросили открыто признать, если их отстранение связано «с политическими пристрастиями».

Тардиф сказал, что «все упирается в безопасность» и «какие‑то моменты находятся за пределами возможностей IIHF». Глава IIHF также напомнил, что между федерацией и российской стороной идет дисциплинарное разбирательство из-за Ивана Федотова.

«Первое — это соблюдение контракта. Второе — соблюдение международных правил трансфера. Третье — соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой IIHF? Первый шаг на пути к этому — соблюдайте правила», — сказал Тардиф.

IIHF ранее продлила отстранение российских команд на сезоне 2024/25. Федерация в январе также отстраняла сборные Израиля по соображениям безопасности, но после обвинений в антисемитизме разрешила израильтянам сыграть на молодежном чемпионате мира в низших дивизионах.

В декабре дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции ЦСКА и Федотова по делу о спорном контракте голкипера, который в прошлом сезоне вместо игры в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» оказался в армии, а потом решил не ехать в США.

IIHF дисквалифицировала Федотова до конца 2023 года и запретила ЦСКА международные трансферы на один сезон, но КХЛ разрешила вратарю играть из-за требований Генпрокуратуры. IIHF после первого матча Федотова оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков (545 тыс. руб.).

В ФХР называли продление отстранения сборных дискриминационным.