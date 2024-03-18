Даниил Медведев объяснил слова о теннисе как о «дерьмовом спорте»

Даниил Медведев назвал глупостью свои слова о теннисе как о «дерьмовом спорте»

Россиянин вслед за Андреем Рублевым, также ругавшимся на арбитров, призвал разрешить видеоповторы в спорных ситуациях и признался, что сказал глупость во время спора с судьей, потому что был зол

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев на пресс-конференции заявил, что зря назвал теннис дерьмовым спортом во время спора с судьей в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).

Медведев уступил в двух сетах испанцу Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 1:6). На тай-брейке первого сета россиянин после проигранного розыгрыша спорил с судьей, требуя от него показать повтор, но получил отказ и выругался.

Россиянин считает, что в теннисе есть вещи, которые слишком устарели. «2024 год, ракеты летят в космос, iPhone слышит, что ты говоришь, <...> а ты не можешь показать мне отметку, которая была три удара назад», — сказал теннисист и призвал разрешить видеоповторы на подачах даже после окончания розыгрышей.

«В теннисе много разных мелочей, но я явно преувеличил. Потому что я люблю теннис и продолжу в него играть, но когда ты недоволен, иногда говоришь глупые вещи», — добавил Медведев.

Медведев уступил Алькарасу в финале турнира второй раз подряд.

Всего в этом году россиянин, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, принял участие в трех турнирах.

1 марта другой россиянин, Андрей Рублев, был дисквалифицирован в полуфинале турнира в Дубае за ругань в адрес линейного арбитра. Позднее ему вернули рейтинговые очки и призовые, но оштрафовали на сумму более $36 тыс.

Рублев также призвал дать возможность спортсменам запрашивать видеоповторы спорных эпизодов, а не оставлять их только на усмотрение судьи.