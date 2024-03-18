Даниил Медведев объяснил слова о теннисе как о «дерьмовом спорте»
Первая ракетка России Даниил Медведев на пресс-конференции заявил, что зря назвал теннис дерьмовым спортом во время спора с судьей в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США).
Медведев уступил в двух сетах испанцу Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 1:6). На тай-брейке первого сета россиянин после проигранного розыгрыша спорил с судьей, требуя от него показать повтор, но получил отказ и выругался.
Россиянин считает, что в теннисе есть вещи, которые слишком устарели. «2024 год, ракеты летят в космос, iPhone слышит, что ты говоришь, <...> а ты не можешь показать мне отметку, которая была три удара назад», — сказал теннисист и призвал разрешить видеоповторы на подачах даже после окончания розыгрышей.
«В теннисе много разных мелочей, но я явно преувеличил. Потому что я люблю теннис и продолжу в него играть, но когда ты недоволен, иногда говоришь глупые вещи», — добавил Медведев.
Медведев уступил Алькарасу в финале турнира второй раз подряд.
Всего в этом году россиянин, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, принял участие в трех турнирах.
1 марта другой россиянин, Андрей Рублев, был дисквалифицирован в полуфинале турнира в Дубае за ругань в адрес линейного арбитра. Позднее ему вернули рейтинговые очки и призовые, но оштрафовали на сумму более $36 тыс.
Рублев также призвал дать возможность спортсменам запрашивать видеоповторы спорных эпизодов, а не оставлять их только на усмотрение судьи.
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