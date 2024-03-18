Капитан «Зенита» не увидел «слишком много бразильцев» в команде
Победы «Зенита» в чемпионате России являются результатом совместной работы бразильских и российских игроков, нельзя сказать, что первых в команде слишком много, заявил «РИА Новости» защитник и капитан петербургского клуба Дуглас Сантос.
В основном составе «Зенита» девять бразильцев, у двух из них (Клаудиньо и Марио Фернандеса) есть российское гражданство.
«Если бы их (бразильцев) было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка», — сказал Сантос.
Бразилец ответил на слова бывшего форварда команды Артема Дзюбы, который объяснил свой уход тем, что клуб превращается «в «Зенит» (Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу)».
Дуглас Сантос назвал «прекрасной смесью» Петербург и другие города, в которых родились нынешние игроки «Зенита».
«Зенит» лидирует в РПЛ после 20 туров, опережая на очко «Краснодар» и на два — московское «Динамо».
Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и четыре раза побеждал с клубом в РПЛ.
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