Дуглас Сантос заявил, что в «Зените» не «слишком много» бразильцев

Капитан «Зенита» не увидел «слишком много бразильцев» в команде

Ранее Артем Дзюба называл неправильным превращение «Зенита» в бразильский клуб. Дуглас Сантос считает, что «прекрасная смесь» россиян и бразильцев позволяет команде выигрывать титулы

Дуглас Сантос (в центре) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Победы «Зенита» в чемпионате России являются результатом совместной работы бразильских и российских игроков, нельзя сказать, что первых в команде слишком много, заявил «РИА Новости» защитник и капитан петербургского клуба Дуглас Сантос.

В основном составе «Зенита» девять бразильцев, у двух из них (Клаудиньо и Марио Фернандеса) есть российское гражданство.

«Если бы их (бразильцев) было слишком много, их бы тут не было. Считаю, что все последние годы «Зенит» побеждал и становился чемпионом при командной работе российских и бразильских футболистов. Это классная связка», — сказал Сантос.

Бразилец ответил на слова бывшего форварда команды Артема Дзюбы, который объяснил свой уход тем, что клуб превращается «в «Зенит» (Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу)».

Дуглас Сантос назвал «прекрасной смесью» Петербург и другие города, в которых родились нынешние игроки «Зенита».

«Зенит» лидирует в РПЛ после 20 туров, опережая на очко «Краснодар» и на два — московское «Динамо».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и четыре раза побеждал с клубом в РПЛ.