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Чемпионку России в беге среди юниоров дисквалифицировали за допинг
Чемпионку России в беге среди юниоров Куницыну дисквалифицировали за допинг
Анастасию Куницыну отстранили на три года до февраля 2027-го. В 2022 году она победила на дистанции 3000 м на первенстве России (до 20 лет)
Чемпионку России 2022 года среди юниоров в беге на 3000 м Анастасию Куницыну дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Куницыну отстранили на три года по 26 февраля 2027-го с зачетом срока, отбытого во временном отстранении.
Все результаты Куницыной с 9 февраля 2024 года аннулируются.
ВФЛА не назвала запрещенное вещество, обнаруженное в пробе спортсменки.
Куницына выступала за Иркутскую область.
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