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Чемпионку России в беге среди юниоров дисквалифицировали за допинг

Чемпионку России в беге среди юниоров Куницыну дисквалифицировали за допинг
Анастасию Куницыну отстранили на три года до февраля 2027-го. В 2022 году она победила на дистанции 3000 м на первенстве России (до 20 лет)
Фото: Ian Waldie / Getty Images
Фото: Ian Waldie / Getty Images

Чемпионку России 2022 года среди юниоров в беге на 3000 м Анастасию Куницыну дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Куницыну отстранили на три года по 26 февраля 2027-го с зачетом срока, отбытого во временном отстранении.

Все результаты Куницыной с 9 февраля 2024 года аннулируются.

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ВФЛА не назвала запрещенное вещество, обнаруженное в пробе спортсменки.

Куницына выступала за Иркутскую область.

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Анна Сатдинова
легкая атлетика допинг
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