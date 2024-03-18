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Медведев второй раз уступил Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Медведев второй раз проиграл Алькарасу в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист проиграл уже второй финал в этом году, уступив в финале «Мастерса» Карлосу Алькарасу. Испанец обыгрывал россиянина в финале этого турнира и год назад
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев второй год подряд проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса.

Медведев проиграл испанцу четвертый матч из шести.

Индиан-Уэллс — единственный в серии «Мастерс» на покрытии «хард», где Медведев еще не брал трофей. Ранее он побеждал в Цинциннати (2019), Шанхае (2019), Париже (2020), Канаде (2021) и Майами (2023).

Алькарас выиграл первый турнир в этом году и 13-й в карьере.

Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге, Медведев — четвертое.

Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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Даниил Медведев

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За победу в Индиан-Уэллсе Алькарас получит $1,1 млн призовых, Медведев — $585 тыс.

В прошлом году Медведев уступил испанцу в финале этого турнира со счетом 3:6, 2:6.

В этом году Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл Яннику Синнеру, а также до полуфинала в Дубае.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас ATP
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