Петр Ян провел победный бой против Сун Ядуна с травмой ноги

Петр Ян: дрался против Сун Ядуна с одной ногой, мой бокс был лучше

Российский боец заявил, что планировал больше бить Сун Ядуна ногами по корпусу, но из-за травмы пришлось «включить бойцовский IQ» и полагаться на боксерские навыки

Петр Ян (Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший чемпион UFC Петр Ян заявил на пресс-конференции после победы над китайцем Сун Ядуном, что вышел на бой с травмой ноги.

Ян победил китайца на турнире в Майами (штат Флорида, США) единогласным решением судей. Россиянин прервал серию поражений из трех боев в UFC.

«Я по ходу боя увидел, что он хорошо защищает голову и нужно «разбивать по этажам», — сказал Ян. — Я дрался с одной ногой эти 15 минут и, конечно же, он крепкий хороший парень, но оказался мой бокс лучше».

По словам Яна, он планировал больше бить соперника ногами по корпусу, но ему это не удалось и «пришлось включать бойцовский IQ».

У Яна 17 побед и пять поражений в ММА. В предыдущий раз он побеждал Кори Сэндхагена в октябре 2021 года, после чего проиграл Алджамейну Стерлингу, Шону О'Мэлли и Мерабу Двалишвили.

Сун Ядун выиграл 21 бой, восемь проиграл, один свел вничью и один был признан несостоявшимся.