Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
В полуфинале 28-летний россиянин, посеянный на турнире по четвертым номером, победил американца Томми Пола, 17-ю ракетку мира, со счетом 1:2 (6:1, 6:7, 2:6)
В решающем матче соперником Медведева будет испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира).
Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
В прошлом году Медведев дошел в Индиан-Уэллсе до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
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