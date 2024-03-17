Даниил Медведев победил Томми Пола и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист победил американца Томми Пола со счетом 1:2 и второй год подряд сыграет в решающем матче этого престижного турнира. Его противником станет испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира)

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

В полуфинале 28-летний россиянин, посеянный на турнире по четвертым номером, победил американца Томми Пола, 17-ю ракетку мира, со счетом 1:2 (6:1, 6:7, 2:6)

В решающем матче соперником Медведева будет испанец Карлос Алькарас (вторая ракетка мира).

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

В прошлом году Медведев дошел в Индиан-Уэллсе до финала, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.