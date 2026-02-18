Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу на турнире в Дохе
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.
Медведев, 11-й в мировом рейтинге, во втором круге уступил греку Стефаносу Циципасу (33-й) со счетом 3:6, 4:6.
Циципас в четвертьфинале может встретиться с действующим чемпионом турнира Андреем Рублевым.
За карьеру Медведев выиграл у Циципаса 10 встреч из 15 и в предыдущий раз уступал этому сопернику еще в 2022 году на Итоговом турнире.
На предыдущем турнире в Роттердаме Медведев проиграл в первом же матче.
Медведев выиграл турнир в Дохе в 2023 году.
Циципас — внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова.
