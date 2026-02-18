 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карабах Ньюкасл 1 6,9 x 5,2 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 2,5 x 3,3 2 2,87 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 3,65 x 3,75 2 1,96 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 4,9 x 4,2 2 1,69 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Чехия 1 1,06 x 14 2 27 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Финляндия Швейцария 1 1,62 x 4,6 2 4,5 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 4,05 2 5 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,45 x 3,35 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,45 x 3,95 2 1,95 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу на турнире в Дохе

Циципас не пустил Медведева в четвертьфинал турнира в Дохе
Медведев уступил со счетом 3:6, 4:6. На двух последних турнирах он выиграл только один матч
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.

Медведев, 11-й в мировом рейтинге, во втором круге уступил греку Стефаносу Циципасу (33-й) со счетом 3:6, 4:6.

Циципас в четвертьфинале может встретиться с действующим чемпионом турнира Андреем Рублевым.

За карьеру Медведев выиграл у Циципаса 10 встреч из 15 и в предыдущий раз уступал этому сопернику еще в 2022 году на Итоговом турнире.

На предыдущем турнире в Роттердаме Медведев проиграл в первом же матче.

Медведев выиграл турнир в Дохе в 2023 году.

Циципас — внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис Даниил Медведев Стефанос Циципас ATP
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Даниил Медведев пожаловался на некруглые мячи на турнире в Роттердаме
Спорт
Российский теннисист вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дохе
Спорт
Стефаноса Циципаса наказали за езду со скоростью 210 км/ч
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
В глубоких водах Антарктики впервые засняли огромную акулу Общество, 18:48
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 18:47
Путин назвал демографическое развитие приоритетом «на годы вперед» Политика, 18:46
Доля Ethereum в стейкинге превысила половину существующих монет Крипто, 18:39
Петросян упала с четверного на тренировке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:38
Залужный рассказал, как грозил команде Зеленского вводом войск в Киев Политика, 18:31
Российская делегация вылетела из Женевы после переговоров Политика, 18:26
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Студента-иностранца выдворили из России за рисунок с коноплей в общежитии Общество, 18:21
Вытрезвители в Подмосковье предложили открыть на базе больниц Общество, 18:21
Японская сноубордистка победила в слоупстайле на Олимпиаде Спорт, 18:20
Медведев заявил, что Залужный «начал свою игру» на Украине Политика, 18:19
Власти заявили о «закрытии лакун» небезопасного импорта из ЕАЭСПодписка на РБК, 18:17
Макрон назвал свободу слова «чушью» Политика, 18:16
Ватикан отказался участвовать в «Совете мира» Трампа Политика, 18:14