Циципас не пустил Медведева в четвертьфинал турнира в Дохе

Медведев впервые с 2022 года проиграл Циципасу на турнире в Дохе

Медведев уступил со счетом 3:6, 4:6. На двух последних турнирах он выиграл только один матч

Даниил Медведев (Фото: Imago / Global Look Press)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.

Медведев, 11-й в мировом рейтинге, во втором круге уступил греку Стефаносу Циципасу (33-й) со счетом 3:6, 4:6.

Циципас в четвертьфинале может встретиться с действующим чемпионом турнира Андреем Рублевым.

За карьеру Медведев выиграл у Циципаса 10 встреч из 15 и в предыдущий раз уступал этому сопернику еще в 2022 году на Итоговом турнире.

На предыдущем турнире в Роттердаме Медведев проиграл в первом же матче.

Медведев выиграл турнир в Дохе в 2023 году.

Циципас — внук легенды футбольного «Спартака» Сергея Сальникова.