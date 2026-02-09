 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 72 x 5,8 2 1,01 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,3 x 4,2 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,55 x 3,1 2 2,95 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,75 x 3,6 2 1,95 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев вылетел на старте крупного турнира в Роттердаме

Даниил Медведев проиграл Умберу на старте крупного турнира в Роттердаме
Россиянин в трех сетах проиграл французу Умберу. Медведев за карьеру выиграл у Умбера только один матч из пяти
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом €2,4 млн.

На старте турнира россиянин, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, встречался с французом Уго Умбером (36-й) и проиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

В предыдущих четырех встречах Медведев обыграл француза только раз.

Следующим соперником Умбера будет венгр Мартон Фучович (49-й) или голландец Гай ден Ауден (169-й), получивший на турнир wild card.

Медведев выиграл этот турнир в 2023 году.

Из россиян в Роттердаме также выступит Карен Хачанов.

Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
