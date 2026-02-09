Даниил Медведев вылетел на старте крупного турнира в Роттердаме
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом €2,4 млн.
На старте турнира россиянин, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, встречался с французом Уго Умбером (36-й) и проиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.
В предыдущих четырех встречах Медведев обыграл француза только раз.
Следующим соперником Умбера будет венгр Мартон Фучович (49-й) или голландец Гай ден Ауден (169-й), получивший на турнир wild card.
Медведев выиграл этот турнир в 2023 году.
Из россиян в Роттердаме также выступит Карен Хачанов.
