Даниил Медведев вылетел на старте крупного турнира в Роттердаме

Россиянин в трех сетах проиграл французу Умберу. Медведев за карьеру выиграл у Умбера только один матч из пяти

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти во второй круг турнира ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды) с призовым фондом €2,4 млн.

На старте турнира россиянин, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, встречался с французом Уго Умбером (36-й) и проиграл со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

В предыдущих четырех встречах Медведев обыграл француза только раз.

Следующим соперником Умбера будет венгр Мартон Фучович (49-й) или голландец Гай ден Ауден (169-й), получивший на турнир wild card.

Медведев выиграл этот турнир в 2023 году.

Из россиян в Роттердаме также выступит Карен Хачанов.