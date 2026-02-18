Словацкие хоккеисты победили Германию и вышли в полуфинал Олимпиады

Матч завершился со счетом 6:2. У победителей дубль оформил Регенда, спартаковец Ружичка сделал голевой пас

Сборная Словакии по хоккею (Фото: Gregory Shamus / Getty Images)

Сборная Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира в Италии, обыграв команду Германии со счетом 6:2.

У победителей шайбы забросили Павол Регенда (19-я и 41-я минуты), Милош Келемен (25), Оливер Окульяр (25), Далибор Дворски (31), Томаш Татар (57).

У немцев забивали Лукас Райхель (35) и Фредерик Тиффельс (50).

В 2018 году сборная Германии дошла до финала Олимпиады, где уступила россиянам. В 2023-м немцы в финале чемпионата мира проиграли канадцам.

Словаки на Играх-2022 взяли бронзу.

В составе словацкой команды на этой Олимпиаде есть игроки КХЛ — Адам Ружичка («Спартак»), Адам Лишка («Северсталь») и Мартин Гернат («Локомотив»).

В других четвертьфиналах позднее в среду сыграют Канада — Чехия (18:40 мск), Финляндия — Швейцария (20:10 мск) и США — Швеция (23:10 мск).