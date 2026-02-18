Словацкие хоккеисты победили Германию и вышли в полуфинал Олимпиады
Сборная Словакии стала первым полуфиналистом олимпийского хоккейного турнира в Италии, обыграв команду Германии со счетом 6:2.
У победителей шайбы забросили Павол Регенда (19-я и 41-я минуты), Милош Келемен (25), Оливер Окульяр (25), Далибор Дворски (31), Томаш Татар (57).
У немцев забивали Лукас Райхель (35) и Фредерик Тиффельс (50).
В 2018 году сборная Германии дошла до финала Олимпиады, где уступила россиянам. В 2023-м немцы в финале чемпионата мира проиграли канадцам.
Словаки на Играх-2022 взяли бронзу.
В составе словацкой команды на этой Олимпиаде есть игроки КХЛ — Адам Ружичка («Спартак»), Адам Лишка («Северсталь») и Мартин Гернат («Локомотив»).
В других четвертьфиналах позднее в среду сыграют Канада — Чехия (18:40 мск), Финляндия — Швейцария (20:10 мск) и США — Швеция (23:10 мск).
