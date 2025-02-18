«Ак Барс» проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин (4-я минута), Лука Профака (7) и Никита Хоружев (40). У проигравших отличились Ник Петан (18) и Никита Дыняк (26).
«Ак Барс» потерпел четвертое поражение подряд. Также казанцы впервые в сезоне уступили «Нефтехимику» после двух побед (4:1, 2:0).
«Ак Барс» набрал 72 очка в 56 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 50 очками в 56 встречах расположился на девятой строчке.
В следующем матче 21 февраля «Ак Барс» снова сыграет с «Нефтехимиком», на этот раз дома.
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