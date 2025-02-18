Седьмая ракетка России Потапова уступила украинке на крупном турнире WTA в Дубае

Седьмая ракетка России уступила украинке на крупном турнире в Дубае

Анастасия Потапова во втором круге проиграла Даяне Ястремской со счетом 2:6, 3:6

Анастасия Потапова (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае.

Во втором круге 23-летняя россиянка уступила украинке Даяне Ястремской, 48-й ракетке мира, со счетом 2:6, 3:6.

Следующей соперницей Ястремской станет полька Ига Свёнтек (второй номер рейтинга WTA).

Потапова является 33-й ракеткой мира (седьмая из россиянок). На ее счету три титула WTA в одиночном разряде.

Также во втором круге в Дубае борьбу завершила россиянка Людмила Самсонова, уступившая пятой ракетке мира Джессике Пегуле из США — 0:6, 4:6.

Турнир в Дубае завершится 22 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,66 млн. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.