Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова родила дочь
Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова сообщила в телеграм-канале, что родила дочку.
«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей. Роды были быстрыми и легкими», — написала лыжница.
Степановой 24 года. На Играх в Пекине она взяла золото в женской эстафете. В прошлом сезоне лыжница выиграла общий зачет Кубка России, в личных гонках Спартакиады взяла золото и два серебра, а на чемпионате России выиграла золото в личном и командном спринтах и эстафете.
Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.
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