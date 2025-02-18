Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова родила дочь

24-летняя лыжница, чемпионка Пекина в эстафете, назвала дочь Диной

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова сообщила в телеграм-канале, что родила дочку.

«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей. Роды были быстрыми и легкими», — написала лыжница.

Степановой 24 года. На Играх в Пекине она взяла золото в женской эстафете. В прошлом сезоне лыжница выиграла общий зачет Кубка России, в личных гонках Спартакиады взяла золото и два серебра, а на чемпионате России выиграла золото в личном и командном спринтах и эстафете.

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.