 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова родила дочь

24-летняя лыжница, чемпионка Пекина в эстафете, назвала дочь Диной
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова сообщила в телеграм-канале, что родила дочку.

«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей. Роды были быстрыми и легкими», — написала лыжница.

Степановой 24 года. На Играх в Пекине она взяла золото в женской эстафете. В прошлом сезоне лыжница выиграла общий зачет Кубка России, в личных гонках Спартакиады взяла золото и два серебра, а на чемпионате России выиграла золото в личном и командном спринтах и эстафете.

Российские лыжники отстранены от международных стартов с 2022 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео

Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
лыжи Вероника Степанова
Материалы по теме
Организаторы лыжной гонки в Италии убрали флаг России из протокола
Спорт
Американская горнолыжница не будет защищать титул чемпионки из-за ПТСР
Спорт
Лыжник Большунов выиграл первую гонку в сезоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 17:38
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 20:07
Путин предложил иностранным партнерам КТК помочь с ремонтомПолитика, 20:07
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова родила дочьСпорт, 20:03
Горелкин назвал условия для возобновления работы YouTube в РоссииТехнологии и медиа, 20:00
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:51
Путин назвал миной замедленного действия затонувшие танкеры в Черном мореПолитика, 19:49
Ушаков назвал переговоры в Эр-Рияде уникальными для отношений с СШАПолитика, 19:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров заявил, что США предложили мораторий на атаки на энергообъектыПолитика, 19:24
Медведев одержал волевую победу над Хачановым на старте турнира в ДохеСпорт, 19:14
Ушаков раскрыл, как США назначат переговорщиков с Россией и УкраинойПолитика, 19:06
Свой «магазин у дома»: как открыть и масштабировать бизнесОтрасли, 19:01
Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для переговоров по УкраинеПолитика, 19:00
Швеция созвала срочное заседание парламента по УкраинеПолитика, 18:57
Путин поручил выплачивать потерявшим имущество курянам ₽65 тыс. в месяц⁠Политика, 18:53