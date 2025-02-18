Рублев победил Бублика в первом круге крупного турнира ATP в Дохе

Российский теннисист выиграл со счетом 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет португалец Нуну Боржеш

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.

В первом матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил представителя Казахстана Александра Бублика, 48-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.

Следующим соперником будет португалец Нуну Боржеш (39-й номер рейтинга ATP).

Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.