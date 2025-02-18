Рублев победил Бублика в первом круге крупного турнира ATP в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дохе.
В первом матче 27-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил представителя Казахстана Александра Бублика, 48-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 6:4.
Следующим соперником будет португалец Нуну Боржеш (39-й номер рейтинга ATP).
Россиянин занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 16 титулов ATP.
Турнир в Дохе с призовым фондом более $3 млн завершится 22 февраля.
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