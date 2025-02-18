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Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»

Футболист сборной России Зиньковский перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»
28-летний полузащитник, который ранее уже играл за самарский клуб, взят в аренду до конца сезона
Антон&nbsp;Зиньковский
Антон Зиньковский (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «красно-белых».

28-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2024/25.

Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года (до этого он выступал за «Крылья»). С тех пор он провел за «красно-белых» 87 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

В сборной России на счету Зиньковского три матча.

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«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке.

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