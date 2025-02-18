Футболист сборной России перешел из «Спартака» в «Крылья Советов»
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перешел в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщается на сайте «красно-белых».
28-летний футболист взят в аренду до конца сезона 2024/25.
Зиньковский стал игроком «Спартака» летом 2022 года (до этого он выступал за «Крылья»). С тех пор он провел за «красно-белых» 87 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.
В сборной России на счету Зиньковского три матча.
«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке.
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