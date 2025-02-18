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Теннисный матч с участием россиянина в Конго прервали из-за выстрелов

Во время «Челленджера» в Браззавиле возле комплекса с кортами раздались выстрелы, кто-то бросил дымовые шашки и подъехал полицейский бронетранспортер. Игроки покинули корты, но вскоре вернулись и игра продолжилась
Иван Денисов
Иван Денисов (Фото: телеграм-канал Федерации тенниса России)

Несколько матчей на турнире ATP серии «Челленджер» в столице Конго Браззавиле было прервано из-за стрельбы рядом с кортами, где проходят встречи.

Среди этих матчей оказался поединок первого круга между россиянином Иваном Денисовым и нидерландцем Гаем ден Ауденом. Все произошло во время второго сета этой встречи. На кадры видеотрансляции попали бегущие люди за пределами комплекса с кортами, громкие звуки, похожие на выстрелы, брошенные дымовые шашки и подъехавший полицейский бронетранспортер.

Игроки с персоналом после этого покинули корты, но уже вскоре вернулись, и матчи возобновились.

Денисов в итоге проиграл со счетом 1:6, 3:6.

Никакой официальной информации о причинах произошедшего пока нет.

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