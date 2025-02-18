Теннисный матч с участием россиянина в Конго прервали из-за выстрелов
Несколько матчей на турнире ATP серии «Челленджер» в столице Конго Браззавиле было прервано из-за стрельбы рядом с кортами, где проходят встречи.
Среди этих матчей оказался поединок первого круга между россиянином Иваном Денисовым и нидерландцем Гаем ден Ауденом. Все произошло во время второго сета этой встречи. На кадры видеотрансляции попали бегущие люди за пределами комплекса с кортами, громкие звуки, похожие на выстрелы, брошенные дымовые шашки и подъехавший полицейский бронетранспортер.
Игроки с персоналом после этого покинули корты, но уже вскоре вернулись, и матчи возобновились.
Денисов в итоге проиграл со счетом 1:6, 3:6.
Никакой официальной информации о причинах произошедшего пока нет.
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