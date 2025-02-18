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СК проведет проверку после гибели двух футболистов в Верхней Пышме

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Два футболиста любительского клуба «ПОЗ-Прогресс» скончались в ночь на 15 февраля во сне

Cледственный комитет проводит проверку после смерти двух футболистов любительской команды «ПОЗ-Прогресс» в Верхней Пышме. Об этом «РИА Новости» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Александр Шульга.

«Следователи регионального управления СК России устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин, а также причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти», — сказал Шульга.

Два футболиста свердловского клуба умерли в один день во сне
Спорт
Фото:Страница ФК «ПОЗ-Прогресс» в «ВКонтакте»

Ранее «ПОЗ-Прогресс» сообщил, что 32-летний Ян Журавлев и 33-летний Данил Хилобок скоропостижно скончались в ночь на 15 февраля. Что именно стало причиной этих смертей, пока неизвестно.

Телеграм-канал Shot писал, что причина смерти обоих спортсменов — острая сердечная недостаточность, а ее причиной могли стать энергетики, которые они выпили перед тренировкой.

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Футбол Свердловская область Верхняя Пышма
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