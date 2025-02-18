Два футболиста свердловского клуба умерли в один день во сне
Двое футболистов клуба «ПОЗ-Прогресс» из города Верхняя Пышма скоропостижно скончались в Свердловской области. Об этом сообщается на странице команды в соцсети «ВКонтакте».
Яну Журавлеву было 32 года, Данилу Хилобоку — 33. Прощание с футболистами состоится 19 и 20 февраля соответственно.
Никаких подробностей произошедшего в клубе не сообщили.
URA.ru пишет, что оба спортсмена умерли в ночь на 15 февраля. «Пришел после тренировки. <...> Лег спать как обычно, а наутро семья нашла его мертвым. Умер во сне. Результатов вскрытия нет, ничего не могу сказать. Допинг он не принимал», — сказала мать Журавлева Светлана.
66.ru отмечает, что накануне вечером Хилобок участвовал в игре чемпионата Екатеринбурга среди любительских команд, Журавлев пропустил игру.
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