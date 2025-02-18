Вторая ракетка России Шнайдер проиграла во втором круге турнира WTA в Дубае

Вторая ракетка России проиграла во втором круге крупного турнира в Дубае

Диана Шнайдер уступила в трех сетах 35-й ракетке мира из Чехии Линде Носковой

Диана Шнайдер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Во втором круге 20-летняя Шнайдер, посеянная на турнире под 11-м номером, уступила чешке Линде Носковой, 35-й ракетке мира, со счетом 6:7 (8:10), 6:4, 3:6.

В первом сете россиянка вела 5:2, встреча несколько раз прерывалась из-за дождя.

Следующей соперницей Носковой станет Людмила Самсонова (Россия) или Джессика Пегула (США).

Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету четыре титула на турнирах WTA.

Турнир в Дохе завершится 22 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,66 млн. Соревнования категории WTA 1000 уступают в престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.