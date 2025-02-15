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Американка с русскими корнями выиграла крупный турнир WTA в Дохе

Американка с русскими корнями Анисимова выиграла крупный турнир WTA в Дохе
Аманда Анисимова в финальном матче обыграла Елену Остапенко из Латвии
Аманда Анисимова
Аманда Анисимова (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Американская теннисистка Аманда Анисимова стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Дохе.

В финальном матче 23-летняя Анисимова обыграла латвийку Елену Остапенко, 37-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:3.

Анисимова, занимающая 41-е место в мировом рейтинга, выиграла свой третий турнир WTA в карьере.

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У Анисимовой русские корни, ее родители эмигрировали в США из России. Родилась она во Фрихолде (штат Нью-Джерси).

Лучшим результатом Анисимовой в карьере на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» 2019 года. В мае 2023 года теннисистка объявила, что берет бессрочную паузу в карьере, сославшись на выгорание и опасения за свое психическое здоровье. На корт она вернулась в начале следующего сезона.

За победу в Дохе Анисимова получит $597 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков. Остапенко достанутся $351,8 тыс. и 650 очков.

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