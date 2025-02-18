Объявлены участники Кубка «Первого канала» по фигурному катанию
Стал известен состав участников Кубка «Первого канала» по фигурному катанию 2025 года, который пройдет с 15 по 16 марта в Челябинске.
На турнир отобрались спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам чемпионата России, Финала Гран-при и этапов Гран-при России.
В турнире примут участие одиночницы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина; одиночники Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов; спортивные пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев; танцевальные пары Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
Еще по одному участнику турнира среди мужчин и девушек определит голосование болельщиков.
В Кубке «Первого канала» фигуристы разобьются на три команды. Спортсмены исполнят короткую и произвольную программы, а также примут участие в дополнительных конкурсах (конкурс мастерства на льду, командные эстафеты).
В прошлом году турнир выиграла команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
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