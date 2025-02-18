Объявлены участники Кубка «Первого канала» по фигурному катанию

Турнир пройдет с 15 по 16 марта в Челябинске. Туда отобрались спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам чемпионата России, Финала Гран-при и этапов Гран-при России

Аделия Петросян (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Стал известен состав участников Кубка «Первого канала» по фигурному катанию 2025 года, который пройдет с 15 по 16 марта в Челябинске.

На турнир отобрались спортсмены, набравшие максимальное количество баллов по итогам чемпионата России, Финала Гран-при и этапов Гран-при России.

В турнире примут участие одиночницы Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина; одиночники Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов; спортивные пары Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев; танцевальные пары Василиса Кагановская — Максим Некрасов, Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано, Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

Еще по одному участнику турнира среди мужчин и девушек определит голосование болельщиков.

В Кубке «Первого канала» фигуристы разобьются на три команды. Спортсмены исполнят короткую и произвольную программы, а также примут участие в дополнительных конкурсах (конкурс мастерства на льду, командные эстафеты).

В прошлом году турнир выиграла команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.