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Команда Анны Щербаковой выиграла Кубок «Первого канала» и ₽10 млн

Команда Анны Щербаковой выиграла Кубок «Первого канала» и приз ₽10 млн
Второе место в турнире, который проходил в Санкт-Петербурге, заняла команда Елизаветы Туктамышевой, третье — команда Алины Загитовой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой стала победителем Кубка «Первого канала» по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.

Команда Щербаковой получила по итогам всех конкурсов 129 баллов и чек на 10 млн руб.

Второе место (121 балл) заняла команда Елизаветы Туктамышевой (приз 8,5 млн руб.), которая на одно очко опередила команду Алины Загитовой (7 млн руб.).

За команду победителей выступали Аделия Петросян, Анна Фролова, Дарья Садкова, Вероника Яметова, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Софья Шевченко / Андрей Ежлов, Елизавета Осокина / Артем Грицаенко и Александра Степанова / Иван Букин.

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Турнир проходил в течение двух дней. В каждую команду вошли по четыре одиночника и одиночницы, две спортивные и две танцевальных пары.

Фигуристы показали короткие и произвольные программы, также в программу вошли дополнительные конкурсы, в том числе для капитанов и болельщиков.

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Анна Сатдинова
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