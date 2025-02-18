Российский футболист перешел из клуба РПЛ в софийскую «Славию»

Защитник «Пари НН» Артем Варганов перешел в болгарский клуб. При этом «Пари НН» сохранил за собой право обратного выкупа 20-летнего футболиста

Артем Варганов (Фото: fcnn.ru)

Защитник «Пари НН» Артем Варганов перешел в софийскую «Славию». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба РПЛ.

«Пари НН» сохранил за собой право обратного выкупа.

20-летний Варганов, выпускник столичной академии «Чертаново», в Нижнем Новгороде в основном выступал за молодежку и за вторую команду (35 матчей, в которых забил два мяча). Также Варганов в сезоне 2024/25 дебютировал за первую команду, провел два матча в Кубке России — против ЦСКА и «Краснодара».

В нынешнем сезоне «Славия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, набрав 27 очков в 21 матче.