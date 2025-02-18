Российский футболист перешел из клуба РПЛ в софийскую «Славию»
Защитник «Пари НН» Артем Варганов перешел в софийскую «Славию». Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба РПЛ.
«Пари НН» сохранил за собой право обратного выкупа.
20-летний Варганов, выпускник столичной академии «Чертаново», в Нижнем Новгороде в основном выступал за молодежку и за вторую команду (35 матчей, в которых забил два мяча). Также Варганов в сезоне 2024/25 дебютировал за первую команду, провел два матча в Кубке России — против ЦСКА и «Краснодара».
В нынешнем сезоне «Славия» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Болгарии, набрав 27 очков в 21 матче.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Следите за переговорами России и США в Telegram
Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской