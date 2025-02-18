Бетербиев ответил на вопрос о своей готовности к реваншу с Биволом
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил «Матч ТВ», что хорошо готов к реваншу с Дмитрием Биволом.
«Это очередной важный бой в моей карьере. И я постараюсь защитить все пояса, что у меня есть. Думаю, что хорошо (готов к поединку). Вроде неплохо подготовились», — сказал Бетербиев.
На вопрос, ждет ли он, что Бивол будет готов лучше, Бетербиев ответил: «Думаю, да, такое вполне возможно».
В первом бою 13 октября 2024 года Бетербиев победил Бивола единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе.
40-летний Бетербиев не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге, на счету россиянина 21 победа. У 34-летнего Бивола 23 победы и одно поражение.
Второй бой Бивола и Бетербиева состоится 22 февраля в Эр-Рияде.
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