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Чемпион России стал основным кандидатом в топ-менеджеры «Крыльев Советов»

Чемпион России Пименов стал основным кандидатом в топ-менеджеры «Крыльев»
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Эксклюзивы РБК
C Русланом Пименовым «Крылья Советов» несколько недель вели переговоры, в ходе которых с ним проводили собеседования с целью узнать, каким он видит развитие клуба в ближайшие годы
Руслан Пименов
Руслан Пименов (Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global look press)

Двукратный чемпион России Руслан Пименов стал основным кандидатом на пост заместителя генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов», сообщили «РБК Спорт» источники, знакомые с ситуацией в команде.

По их словам, назначение должно произойти на этой неделе. Собеседники «РБК Спорт» отметили, что с Пименовым несколько недель велись переговоры, в ходе которых с ним проводили собеседования с целью узнать, каким он видит развитие клуба в ближайшие годы.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Крылья Советов».

В понедельник, 17 февраля, новым генеральным директором «Крыльев Советов» стал Роберт Тер-Абрамян, с 2023 года занимавший пост коммерческого директора Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

На прошлой неделе «Чемпионат» сообщил, что между Пименовым и главным тренером Игорем Осинькиным состоялся разговор, в ходе которого экс-игрок сборной России пытался убедить специалиста покинуть «Крылья Советов» без выплаты компенсации. Источники «РБК Спорт» сообщили, что разговор между Осинькиным и Пименовым был, но Пименов не предлагал тренеру уходить из команды.

Пименову 43 года. Он известен по выступлениям за «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. Также он поиграл во французском «Метце» и московском «Динамо». В разное время выступал за молодежную и основную сборную России. В составе национальной команды участвовал в чемпионате мира 2002 года в Японии и Южной Корее.

Самарский клуб занимает десятое место в РПЛ после 18 туров. В 2024 году «Крылья Советов» оказались в центре скандала после ноябрьского заявления губернатора Вячеслава Федорищева о том, что клуб задолжал 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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